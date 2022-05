Osterburger FC tütet nächsten Derbysieg ein

Der Osterburger FC hat den nächsten Derbysieg eingetütet. Am Sonntag gewannen die Biesestädter in der Fußball-Landesklasse, Staffel 1, auf dem Gänseberg beim Kreveser SV mit 2:1 (1:1).

Krevese - Beide Mannschaften standen sich in dieser Saison bereits das dritte Mal gegenüber (2 Liga, 1 Pokal) und jedes Mal gingen die Osterburger als Sieger vom Platz.

So auch diesmal vor einer prächtigen Kulisse von 298 zahlenden Zuschauern. Die ersten offensiven Aktionen hatten die Gäste, die jedoch noch nicht für Gefahr sorgten. Auf der anderen Seite reagierte Paul Rudolph Rosenkranz nach einem Missverständnis blitzschnell. Sein Heber ging am Kasten vorbei (8.).

In der Folge hatte der OFC leichte optische Vorteile, doch in den folgenden 20 Minuten passierte nicht viel. In der 28. Minute wurde es schließlich brandgefährlich. Einen Schuss von Konrad Becker blockte Danny Kiebach im letzten Augenblick. Nur zwei Minuten später lag der Ball im Netz. Philipp Kiebach zirkelte einen Freistoß über die Mauer in die Maschen – 0:1 (30.). KSV-Keeper Björn Diezel streckte sich vergebens. Der Torschütze jubelte nicht, spielte er doch viele Jahre für Schwarz-Gelb.

Die Gänseberg-Kicker hatten aber die passende Antwort parat. Christian Rosenkranz setzte sich auf der linken Seite durch, passte quer und am langen Pfosten netzte Tim Zimmermann mutterseelenallein zum umjubelten Ausgleich ein – 1:1 (34.).

In der Schlussphase hatten beide Mannschaften weitere Möglichkeiten. Einen neuerlichen Freistoß von Philipp Kiebach lenkte Diezel über den Querbalken (39.). Auf der anderen Seite stand ebenfalls der Keeper im Mittelpunkt. Nils Hesse parierte gegen Jann Grünwald (41.). Es ging mit dem 1:1 in die Pause.

In den zweiten Abschnitt starteten die Hausherren besser. Ein Schuss von Paul Rudolph Rosenkranz, nach Torwartabwehr vom nun stehenden Marc Brehmer, ging in die dritte Etage (52.). Auch ein Kopfball von Hendrik Romahn, der erst seit Dienstag spielberechtigt ist, fand nicht den Weg ins Tor (57.). Nur zwei Minuten später wurde es konkreter. Eine flache Hereingabe von Philipp Kiebach verpasste Lars Pieper in der Mitte, so dass Lennart Müller am langen Pfosten keine Probleme hatte einzunetzen – 1:2 (59.).

„Wieder galliger vorne werden Jungs“, versuchte KSV-Antreiber Andreas Thiede seine Mannschaft zu motivieren. Zwar initiierten sie einige Angriffe, doch es sprang nichts heraus.

In der Schlussphase wurde es etwas hitziger auf dem Platz. Moritz Noack wurde Yannik Hannemann ordentlich umgesenst, sah dafür seine zweite Gelbe und somit Gelb-Rot.

Die Unterzahl merkte man den Gastgebern in den letzten Minuten nicht an, sie hatten sogar noch zwei gute Chancen. Pepe Döring zwang Brehmer zu einer Glanztat und ein Freistoß von Philip Brünicke hatte Brehmer am Ende auch sicher.

Es blieb also beim dritten Derbysieg für den Osterburger FC, der sich damit vorerst den ersten Platz zurückerobert hat.

Statistik:

Tore: 0:1 Philipp Kiebach (30.), 1:1 Tim Zimmermann (34.), 1:2 Lennart Müller (59.).

Schiedsrichter: Cedric Cahmel - Zuschauer: 298.

Kreveser SV: Diezel - Hannemann, L. Pieper (74. R. Grünwald), N. Pieper, D. Kiebach, J. Grünwald, R. P. Rosenkranz, Thiede, Zimmermann (66. Döring), Brünicke, C. Rosenkranz.

Osterburger FC: Hesse (46. Brehmer) - Romahn, J. Gernecke, L. Müller (74. Thiedke), Becker (74. M. Müller), Ph. Kiebach (63. M. Melms), Noack, Rieger, Koehn, L. Melms (46. Gehne), Magerin.

Gelb-Rot: Yannik Hannemann (89./Kreveser SV).