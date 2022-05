TuS Bismark schon früh auf der Siegerstraße

Der Fußball-Landesligist TuS Bismark hat ein weiteres Testmatch klar gewonnen. Auf dem Kunstrasenplatz in Stendal hieß es 5:0 gegen Landesklassenvertreter Kreveser SV.

Stendal - Am Ende fiel der Sieg ein wenig zu hoch aus, weil vor allem in der Anfangsphase der KSV durchaus gute Gelegenheiten besaß, zunächst in Front zu gehen.