Magdeburg - Eigentlich sollte die neue Spielzeit für die Poor Pigs bereits am vergangenen Sonntag beginnen. Das Regenwetter machte allerdings einen Strich durch die Rechnung. So mussten sich die Baseballer aus Westerhüsen noch eine Woche gedulden, bevor es morgen zum ersten Mal in der neuen Saison beim Spieltagsturnier der Mitteldeutschen Liga in Erfurt wieder an das Schlagmal geht. Sportlich wollen sich die „Armen Schweine“ in diesem Jahr überraschen lassen.

