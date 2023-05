Henningen - So viel Trubel wie Sonnabend gab es schon lange nicht auf dem Sportplatz in Henningen. Mitglieder aus zwölf Feuerwehren bevölkerten das Areal. Verschiedene Wettkampfbahnen waren abgeteilt und jede Menge Zuschauer warten darauf, dass die Starts in den einzelnen Altersklasse erfolgten.

