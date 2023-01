Blutleerer Auftritt der SG Lok Schönebeck

Glinde/Schönebeck - Es waren erst fünf Minuten gespielt, als es Stefan Kazmierowski das erste Mal so richtig aus dem Sattel hob. Denn was er in den ersten Minuten der Handball-Sachsen-Anhalt-Liga-Partie sah, stellte den Coach der SG Lok Schönebeck so gar nicht zufrieden. Seine Mannschaft wurde buchstäblich vom HSV Magdeburg überlaufen und lag früh mit 0:5 in Rückstand. Sämtliche taktische Vorgaben waren somit hinfällig. Der Hallo-Wach-Effekt blieb allerdings auch in der Folge aus, sodass die SG Lok Schönebeck eine deutliche 29:38 (10:18)-Heimniederlage gegen die Landeshauptstädter kassierte.

