Eggersdorf. - Die Zuchtfreunde des Eggersdorfer Rassegeflügelzuchtvereins ehrten auf einer Zusammenkunft am vergangenen Freitag ihre besten Züchter des Jahres 2023. Vereinsvorsitzender Jens Hamel begrüßte seine Vereinsmitglieder sowie auch die Ortsbürgermeisterin Rosemarie Ziem und wertete zu Beginn die Vereinsausstellung vom Dezember 2023 aus.

So eine Ausstellung ist ja immer ein Höhepunkt bei den Geflügelzüchtern, denn hier können sie ihre Zuchterfolge des laufenden Jahres mit ihrem Federvieh zur Schau stellen und auch auf züchterische Erfolge ein wenig stolz sein. Das Ergebnis erfahren sie unmittelbar nach Eröffnung der Ausstellung, aber die entsprechenden Ehrungen erfolgen meist zu einem späteren Zeitpunkt. Denn aus technischen Gründen müssen die gestifteten Pokale und Bänder ja noch mit den entsprechenden Namen versehen werden.

Vorzügliche Ausstellung

Der Vorsitzende schätzte ein, dass die Preisrichter begeistert waren von der Eggersdorfer Ausstellung. Von den 276 gezeigten Tieren vergaben sie 10 Mal die Höchstnote V97 (vorzüglich) und 18 Mal vergaben sie die Note HV (hervorragend) bei der Erreichung von 96 Punkten. Dank der zahlreichen Sponsoren konnten auch viele gestiftete Pokale und Ehrengeschenke vergeben werden. So erhielt die Zuchtgemeinschaft Winfried und Jens Hamel für ihre Tauben der Rasse Englische Zwergkröpfer den Pokal von der Ortsbürgermeisterin. Darüber hinaus bekamen sie auch den von der Gemeinde Bördeland gestifteten Pokal für ihre Zwerg-Barnevelder Hühnerrasse. Der Pokal des Landrates wurde an Hans-Joachim Engelmann vergeben für seine New Hampshire. Die speziell für den Verein gefertigten Ehrenbänder mit der gestickten Eintragung „Ausstellungsjahr 2023“ wurden vergeben an Hans-Joachim Engelmann, Uwe Lehmann, Marko Kuhnert und Stephan Kralisch. Den Titel „Vereinsmeister im Zuchtjahr 2023“ errangen Eckhardt Spaleniak mit seinen schwarzen Australorps-Hühnern, Edgar Will mit seinen Antwerpener Bartzwerg-Hühnern, Stephan Kralisch mit seinen Tauben der Rasse Deutsche Schautippler sowie Hans-Joachim Engelmann für seine Cröllwitzer Puten. Zuchtfreund Engelmann machte dann einige Ausführungen über seine Beteiligung an der 105. Nationalen Bundessiegerschau in Erfurt 2023.

Bunte Rassenvielfalt

Vertreten war er dort mit seinen Deutschen Landputen der Rasse Cröllwitzer und seinen grauen Pommerngänsen und erreichte auch sehr gute Ergebnisse. Leidenschaftlich berichtete er über sein zeitaufwendiges Hobby. Jährlich beteiligt er sich an etwa 15 Ausstellungen. Aber nicht nur die Züchtung von Wassergeflügel und Puten hat er bei seiner Zucht favorisiert. Auch der Zucht von Perlhühnern widmet er sich zunehmend.

Diese Hühnerrasse ist auf Ausstellungen weniger anzutreffen, wenn auch das Fleisch und die Eier dieser Hühner eine potenzfördernde Wirkung haben sollen, verkündete er in seinen Ausführungen. Das löste natürlich bei den anwesenden Zuchtfreunden Begeisterung aus – und wird vielleicht sogar den einen oder den anderen beflügeln, demnächst mit einer Perlhuhnzucht zu beginnen.

Beim abschließenden gemütlichen Beisammensein sorgte Jungzüchter Christoph Rudloff als neues 26. Mitglied des Vereins für die notwendigen Getränke. Da alle seine Vorfahren sich der Geflügelzucht widmeten, entschloss er sich, die Familientradition fortzusetzen. Schon sein Ur-Ur-Großvater, August Rudloff, beschäftigte sich hinreichend mit dem Federvieh und gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Eggersdorfer Rasse-Geflügelzuchtvereins von 1936.