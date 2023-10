Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck/Staßfurt. - Als Maurice Hertel in der 76. Minute den Treffer zum zwischenzeitlichen 4:2 für den SV 09 Staßfurt erzielte und jubelnd abdrehte, sah alles danach aus, als würden die Gäste die drei Zähler aus Schönebeck entführen. Ausgelassen wurde an der Seitenlinie mit allen Bodestädtern gefeiert. Doch das Derby der Fußball-Landesliga, Nord, hatte noch reichlich mehr zu bieten. Bei den Gastgebern stach vor allem ein Mann heraus, der in den vergangenen Wochen immer mehr in den Vordergrund rückte: Routinier Denny Piele. Per Doppelschlag (84., 85.) sorgte er dafür, dass das Elbe-Bode-Derby keinen Sieger fand.