Derby in Kleinmühlingen schreibt keine eigene Geschichte

Ausgelassene Stimmung herrschte in der Kabinen beim Sieger TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens.

Kleinmühlingen/Calbe - Gesetze sind da, um gebrochen zu werden. Ein Satz, der vor allem bei Gesetzeslosen immer wieder Anwendung findet. Mario Katte ist zwar keiner, jedoch bediente er sich dieser Floskel. Denn immer wieder schreiben Derbys ihre eigenen Geschichten, haben also ihre eigenen Gesetze. Nicht so im Duell zwischen den Landesligisten TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens und der TSG Calbe. Am Ende setzten sich die Gastgeber deutliche mit 5:3 (2:2) durch.