Duell der Ähnlichkeiten in Schönebeck

Schönebeck - Zwei Siege aus drei Spielen, dabei fünf Tore erzielt und vier Gegentore kassiert. So lautete die Bilanz der Landesliga-Kicker von Union Schönebeck. Gleich tat es ihnen der kommende Gegner. Eine identische Bilanz weißt nämlich auch der VfB Ottersleben vor, gegen den es morgen ab 15 Uhr um Punkte geht. Auch sie haben bereits in Ummendorf gewonnen. Das „Duell der Ähnlichkeiten“ geht aber noch weiter. Seit Jahren fokussieren sich die Schönebecker darauf, Nachwuchsspieler aus der unmittelbaren Umgebung im Kader der Herren zu integrieren. Ein guter Weg, wie sich des Öfteren zeigte. Zahlreiche Kicker bewiesen sich bereits in der Verbandsliga und gehören eine Liga tiefer zum festen Stamm der Mannschaft. In der Landeshauptstadt hat man damit ebenfalls Erfolg.