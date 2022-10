„Ein Sieg ist Pflicht“ für Lok Schönebeck

Die Handballer der SG Lok Schönebeck empfangen im Sachsen-Anhalt-Liga-Duell den HC Burgenland II am Sonnabend um 18 Uhr in der Elbe-Sporthalle in Glinde.

Glinde/Schönebeck - So langsam wird die Luft dünner. Und das schon nach fünf Spielen. Denn die Sachsen-Anhalt-Liga-Handballer der SG Lok Schönebeck hinken befinden sich derzeitig im unteren Drittel der Tabelle. Eine Region, in der die Elbestädter eigentlich gar nicht hinwollten. „Der Druck ist schon früh da, aber damit müssen wir umgehen können“, so Lok-Coach Stefan Kazmierowski. „Ein Sieg ist Pflicht, um nicht ganz nach unten zu rutschen“, sagt der Lok-Coach daher vor dem anstehenden Duell gegen den HC Burgenland II am heutigen Sonnabend um 18 Uhr in der Elbesporthalle in Glinde. Zuvor ist die zweite Mannschaft in der Bezirksliga gegen den HC Aschersleben II (16 Uhr) aktiv.