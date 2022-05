Ein typisches Was-wäre-wenn-Spiel für Union Schönebeck

Schönebeck - Ohne ein wenig Spekulation kommt eine strukturierte Aufarbeitung des Union-Heimdebakels aber dennoch nicht aus. Was wäre also gewesen, wenn Schönebecks bester Torjäger Marcus Bolze sich nicht am Abend vor dem Spiel mit einer fiebrigen Erkältung krank abgemeldet hätte? Oder was wäre gewesen, wenn Karsten Bethke und Erik Nordmann in Spielminute eins ihre Zwei-gegen-eins-Überzahlsituation gegen den letzten verbliebenen Börde-Abwehrmann ohne strafbare Abseitsposition ausgespielt hätten? Oder wie wäre die Partie verlaufen, wenn Fritz Weidemeier in Spielminute zwei statt des Pfostens die Maschen des Magdeburger Tores getroffen hätte? All diese Fragen bleiben offen. Denn die Realität ist, dass speziell der Pfostenschuss „eher ein Weckruf für den Gegner war als für uns“, stellte Schönebecks Trainer Mirko Stieler fest.