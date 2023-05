Am 2. Juni findet im Stadtwerke Sportpark in der Stadionstraße der 17. Schönebecker Solecup statt. Das Geheimnis der Teilnehmerlisten wurde nun gelüftet.

Schönebeck - Auch beim 17. Schönebecker Solecup, welcher am 2. Juni stattfindet, werden die Sportler und Sportlerinnen, die Wettkampforganisation sowie die Sponsorenpartner in einem einheitlichen Dress unterwegs sein. 190 Shirts stellten die Partner Energy Systems um die Geschäftsführer Erik Schmidt und Jens Krause, HS.-C. Hempelmann Schönebeck um Geschäftsführer Kurt Zimmermann, sinatec (Geschäftsführer Mayk Probst) und Druck und Werbung Reichelt um Geschäftsführer Dorian Reichelt her. Alle anwesenden waren sich einig, dass die Unterstützung auch in diesem Jahr ein Herzenssache ist. Alle sind dem Sport verbunden und der Meinung, „dass jede Veranstaltung die Stadt bereichert“, wie Reichelt sagte.