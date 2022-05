Endlos lange Pause vorbei: Auftakt-Derby ohne echten Favoriten

Es ist kein Auftaktspiel wie jedes andere, das die Fans des SV Förderstedt und der ZLG Atzendorf in der Landesklasse 5 erwartet.

Förderstedt - Etwas mehr als fünf Minuten dauert die Anfahrt vom Sportkomplex in Atzendorf bis zur Förderstedter Burgstraße. Wenig Zeit also, um sich Gedanken um das bevorstehende erste Punktspiel der Landesklasse-Saison 2021/22 zu machen. Diese Zeit hatte sowohl die Elf von Atzendorf-Trainer Stefan Rock als auch die Gastgeber um SVF-Coach Michael Buschke in den vergangenen Wochen allerdings zur Genüge. Bei beiden Kontrahenten verlief die Vorbereitung anders als geplant.