Für Union 1861 Schönebeck nur 45 Minuten alles perfekt

Union Schönebeck muss eine Niederlage in Ottersleben hinnehmen.

Magdeburg -„Ich habe gedacht, es läuft in den richtigen Bahnen“, berichtete Union Schönebecks Trainer Mirko Stieler von seinen Überlegungen beim Gang in die Kabine. Doch was der Coach des Fußball-Landesligisten im Spiel beim VfB Ottersleben nach dem Pausentee zu sehen bekam, musste ihm wie die Entgleisung eines bis dato problemlos rollenden Zuges vorgekommen sein. Denn trotz 2:0-Halbzeitführung unterlag seine Mannschaft noch mit 2:4.