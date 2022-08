Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens gibt Sieg spät aus der Hand

Wahrburg/Kleinmühlingen - „Der Fußball hat mal wieder seine eigene Geschichte geschrieben.“ Mario Katte hatte bereits in der Pause eine böse Vorahnung. Zu seinem Co-Trainer Philip Schmoldt sagte er beim Gang in die Kabine: „Hoffentlich fällt uns das nicht noch auf die Füße.“ Bis dahin zeigten die Kleinmühlinger in der ersten Runde des Landespokals gegen Wahrburg eine starke Leistung. Maurice Hertel (34., 37./FE, 39.) brachte Grün-Weiß gegen Wahrburg mit 3:0 in Führung. Am Ende verloren die Gäste allerdings noch mit 4:5. „Das wir ausgeschieden sind, ist nicht schlimm, aber das ,Wie’ stört mich sehr.“