Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens zum Punkten verdammt

Weitere wichtige Zähler im Rennen um den Klassenerhalt in der Landesliga, Staffel Mitte, wollen die Kicker des TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens einfahren.

Kleinmühlingen - Mit einem deutlich besseren Gefühl wollten die Landesliga-Kicker des TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens die Reise zum TSV Niederndodeleben (Anstoß, Sonnabend 15 Uhr) antreten. Doch das 0:0 gegen Schlusslicht Thale verhinderte das. „Wir strotzen nicht gerade vor Selbstbewusstsein“, hält auch TSV-Coach Mario Katte fest. Die Partie wurde in all seinen Facetten ausgewertet. „Wir wollen vieles besser machen als in der Vorwoche.“