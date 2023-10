Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kleinmühlingen - Es bedarf wohl aktuell keinen großen Pessimismus, um festzustellen, dass der Fußballgott sich länger nicht hat blicken lassen in Kleinmühlingen. Nach den Unruhen im Verein und dem abermaligen Trainerwechsel ist der bisher noch sieglose Landesligist weiter auf der Suche nach seiner Form. Aber eben auch nach der unbedingt nötigen Portion Glück. Denn: Auch, wenn es das Ergebnis anders vermuten lässt, war der TSV gegen die SG Reppichau keineswegs chancenlos. „Das Ergebnis spricht natürlich eine eindeutige Sprache und der Sieg war am Ende auch verdient, aber gerade zu Beginn sah es aus unserer Sicht gar nicht so schlecht aus“, so TSV-Trainer Mario Katte.