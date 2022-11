Kleinmühlingen/Zens beweist Moral und belohnt sich

Kleinmühlingen - Wer in der Nähe der Umkleideräume auf dem Sportplatz in Kleinmühlingen stand, der hörte in der Pause nichts. Denn Mario Katte sprach in ruhigem Ton mit seiner Mannschaft. Er hatte auch keinen Grund, laut zu werden. Fußballerisch war es zwar weder vom TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens noch von der SG Trebitz überragend, doch der Einsatz stimmte und daran appellierte der Coach des Fußball-Landesligisten. „In Durchgang eins wollte jeder schnell den Ball loswerden. Ich habe gesagt, sie sollen auch mal ins Risiko gehen.“ Mit Erfolg, Kleinmühlingen startete Durchgang zwei mit reichlich Elan und legte dort auch den Grundstein für den wichtigen 2:1 (1:1)-Heimsieg.