Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in der Spielzeit 2023/2024. Da viele Spieler aus der eigenen A-Jugend den Sprung in die Landesliga wagen, kann Coach Kevin Lindner (Mitte/links) auf einen großen Kader bauen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kleinmühlingen - Am vergangenen Wochenende haben es die Kicker des TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens ruhig angehen lassen – bis auf Florian Neugebauer und Brian Ostwald. Die beiden Akteure der Landesliga-Mannschaft halfen bei der Zweiten in der Kreisliga aus. Eigentlich war der Plan aber ganz anders. „Wir wollten eigentlich noch ein Testspiel absolvieren, allerdings hatten wir viele angeschlagene Spieler. Das hätte wenig Sinn ergeben“, sagt TSV-Coach Kevin Lindner. So durfte der Großteil nochmal die Beine hochlegen und „den Kopf frei bekommen“ vor dem anstehenden Duell auswärts gegen den FC Grün-Weiß Piesteritz am Sonnabend um 15 Uhr.