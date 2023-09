Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kleinmühlingen - Manchmal kann ein Matchplan aufgehen, ohne dass am Ende das gewünschte Ergebnis zu Buche steht. Das gilt auch für das zweite Saisonspiel des TSV Kleinmühlingen/Zens. Gegen Rot-Weiß Zerbst spielten die Salzländer ein starkes Mittelfeld-Pressing, machten die Räume im Zentrum eng und zwangen die Zerbster so zu Fehlern. Gleichfalls erspielte sich die Elf von Coach Kevin Lindner so einige gute Möglichkeiten. „Leider haben wir uns nicht belohnt. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt, aber beim Abschluss hat uns neben ein wenig Glück auch die Abgezocktheit gefehlt“, so der Trainer.