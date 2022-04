Kleinmühlinger „Not-Elf“ stößt an die Grenzen

Tim Stüber (r.) und seine Kleinmühlinger Mitspieler waren in den entscheidenden Momenten meistens einen Schritt zu spät.

Kleinmühlingen - Als Sebastian Durrhack in Minute 69 anzeigte, dass es für ihn nicht weiter gehen kann, blickte Mario Katte mit einem fragenden Blick Richtung Auswechselbank. Dort saßen zwei etatmäßige Torhüter, zwei ebenfalls angeschlagene Spieler und Nick Süßmilch, der kurzfristig aus der Zweiten nachrückte. „Dass ich dann einen eigentlichen Torhüter einwechseln muss, sagt eigentlich alles aus, in welcher Lage wir uns befinden“, sagte Katte nach der Partie gegen die SG Reppichau. „Wir sind auf dem Zahnfleisch gekrochen. Irgendwann können die ganzen Ausfälle nicht mehr kompensiert werden“, stellte der Coach des Landesligisten im Anschluss an die 0:2 (0:0)-Pleite fest.