Eine Gastronomin aus Pretzien bei Schönebeck möchte seit Jahren ein Grundstück von der Stadt kaufen. Diese hat das bislang immer abgelehnt. Gleichzeitig will die Stadt am Kolumbussee ein Areal, samt Campingplatz veräußern. Das wirft Fragen auf.

Am Kolumbussee möchte die Stadt kommunales Gebiet veräußern, am Tiefensee bei Pretzien lehnt sie drei Mal ein Kaufinteresse ab. Klar, die beiden Fälle sind nicht eins zu eins vergleichbar. Dennoch wirft es kein gutes Licht auf die Stadt, wenn sie an einer Stelle einem Investor grünes Licht geben möchte und an anderer Stelle einer langjährigen Gastronomin den Wunsch verwehrt, das Grundstück zu kaufen.