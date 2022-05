Nach zwei Jahren Pause kehrt das Brunnenfest nach Schönebeck zurück

Nachdem in den beiden vergangenen Jahren das Fest pandemiebedingt ausgefallen war, gibt es in diesem Jahr an bewährter Stelle das Brunnenfest. Vor Beginn der Feierlichkeiten beantwortet die Volksstimme die wichtigsten Fragen vor dem heutigen offiziellen Beginn.