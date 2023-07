Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kleinmühlingen - Anfang des Monats wurde es voll auf dem Sportplatz in Kleinmühlingen. Es hieß Trainingsauftakt für die Fußballer – und zwar nicht nur die erste Mannschaft. Auch die Reserve, die künftig in Spielgemeinschaft mit Blau-Weiß Biere in der Kreisliga startet, war vor Ort. Hinzu kamen die bisherigen A-Jugendlichen, die künftig den Landesliga-Kader erweitern sollen. „Gut 40, 50 Leute waren somit auf zwei Plätzen beschäftigt“, zählte Mario Katte, der Ende der vergangenen Saison bekanntlich als Trainer aufgehört hat, als sportlicher Leiter aber weiter voll eingebunden ist. Die Voraussetzungen für seinen Nachfolger in der Coachingzone, Kevin Lindner, der von Christoph Breitmeier als Co-Trainer unterstützt wird, konnten somit zum offiziellen Start in die neue Saison kaum besser sein.