Haldensleben/Schönebeck - Kräftezehrende Tage liegen hinter den Kickern von Union Schönebeck. Nach dem Testkick am Sonntag zeigte sich Coach André Hoof allerdings zufrieden mit der Woche. Zwei Mal Training, zwei Spiele. Sein Lob sprach er der Mannschaft im Teamkreis aus.

Bereits am Freitag waren die Elbestädter zu Gast beim Haldensleber SC. Beide Mannschaften trennten sich 1:1 (1:0)-Remis. „Ein Klassenunterschied war nicht zu erkennen“, meinte Hoof nach der Partie. Mit einem kleinen Kader angereist – es standen nur zwölf Spieler zur Verfügung – zeigten die anwesenden Kicker eine gute Vorstellung. „Wir haben nach vorne sehr gut agiert und hatten gute Möglichkeiten“, beobachtete der Coach.

Die Führung erzielten allerdings die Hausherren in Person von Pascal Thieke (36.). In der Halbzeit hatte Hoof dann allerdings die richtigen Worte gefunden, denn der Rückstand brachte die Schönebecker nicht aus der Rolle. Nach einem Foul an Marcus Bolze legte sich Erik Nordmann den Ball nach dem fälligen Pfiff auf den Elfmeterpunkt und verwandelte sicher (49.). Tore gab es anschließend keine mehr, obwohl beide Mannschaften noch Chancen hatten. „Haldensleben hätte gewinnen können, wir allerdings auch“, fasste Hoof zusammen. Einziger Wermutstropfen: Georg Polczyk verletzte sich bereits nach neun Minuten, sodass für die restliche Spielzeit kein Wechsel mehr zur Verfügung stand.

Statistik

Union 1861 Schönebeck gegen den Haldensleber SC: Leon-Pascal Jaffke, Christian Reineke, Denny Klepel, Tobias Michael Brock, Mathias Rhode, Fritz Weidemeier, Erik Nordmann, Georg Polczyk (9. Justin Dehnecke), Moritz Scherl, Tobias Ginter, Marcus BolzeSchiedsrichter: Benjamin Petri; Zuschauer: 33Tore: 1:0 Pascal Thieke (36.), 1:1 Erik Nordmann (49. Foulelfmeter)

Am Sonntag gab der SV Fortuna Magdeburg seine Visitenkarte im KT Sportforum ab. „Wir wussten, dass das Spiel genauso schwer wird, wie das gegen Haldensleben“, meinte Hoof. Doch seine Mannschaft kam gut in die Partie. Einen Konter vollendete Bolze zur Führung. Nach dem Ausgleich durch Marvin Temp war es erneut Bolze, der aus dem Gewühl heraus einnetzte.

Nach der Pause verließen die Unioner zusehends die Kräfte. Innerhalb von fünf Minuten drehten die Gäste die Partie. Hannes Weidemeier verwandelte einen Foulelfmeter, Fabian Karow drehte den Spielstand und erneut Temp erhöhte anschließend. Auch wenn sich die Schönebecker anschließend noch die ein oder andere Chance herausspielten, fielen keine Tore mehr.

„Die Niederlage fiel am Ende vielleicht etwas zu hoch aus, aber ich kann mit ihr leben“, hielt Hoof nach dem Schlusspfiff fest. „Wir hatten einen vernünftigen Spielaufbau, haben auf dem gesamten Spielfeld Bereitschaft gezeigt und auch die Kommunikation hat mir sehr gut gefallen“, zählte er die positiven Aspekte auf. Allerdings hat der Union-Coach auch gesehen, woran im Training noch gearbeitet werden muss.

Statistik

Union Schönebeck gegen Fortuna Magdeburg: Leon Pascal Jaffke, Denny Klepel, Christian Reineke, Justin Dehnecke, Moritz Scherl, Mathias Rhode, Marcus Bolze (82. Michel Simon Treusch), Tobias Michael Brock, Fritz Weidemeier, Erik Nordmann, Tobias Ginter

Schiedsrichter: Silke Galetzka; Zuschauer: 27

Tore: 1:0 Marcus Bolze (4.), 1:1 Marvin Temp (18.), Marcus Bolze (36.), 2:2 Hannes Weidemeier (55./FE), 2:3 Fabian Karow (57.), 2:4 Marvin Temp (60.)