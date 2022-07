Schönebeck verfällt wieder in alte Muster

Haldensleben/Schönebeck - Stefan Kazmierowski hatte aus der Ferne schon die ersten Glückwünsche an sein Team per Whatsapp-Nachricht gesendet. Während seiner Dienstreise hatte er den Live-Ticker auf der Verbandsseite verfolgt und gesehen, dass nach 60 Minuten ein 23:23-Remis zwischen der SG Lok Schönebeck und dem HSV Haldensleben im Protokoll stand. Christian Stark, der das Schönebecker Trainerduo komplettiert und vor Ort war, musste jedoch noch mit ansehen, wie Christoph Frank nach der Schlusssirene einen Freiwurf wuchtig in die Maschen jagte und dem HSV Haldensleben somit doch noch die zwei Punkte sicherte. „Das habe ich noch nicht erlebt. Wir waren alle geknickt“, hält Stark fest.