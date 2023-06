Viele Menschen freuen sich dieser Tage über das warme und trockene Wetter. Doch für Kleingärtner bedeutet es vor allem eins: viel Arbeit. Harry Leibelt aus Schönebeck gibt Tipps wie Gartenfreunde den Teich sauber halten und was gegen lästige Blattläuse zu tun ist.

Schönebeck: Was Kleingärtner im Juni angehen können

Gartenteich, Blattläuse und Co.

Harry Leibelt fischt in seinem Gartenteich Blätter heraus. Damit das Gewässer immer klar ist und über eine gute Wasserqualität verfügt, hat er im Hintergrund einen Skimmer, einen Wasserfilter, laufen.

Schönebeck - Die Tomaten sind gepflanzt, die Rosen gegossen und das Unkraut entfernt: Für manch einen Kleingärtner gehört zum vollständigen Glück nun ein Blick auf den Gartenteich. Was beim Anbau und Pflege der Oase im Garten zu beachten ist, weiß Harry Leibelt. Der 69-Jährige ist Fachberater beim Verband der Gartenfreunde Schönebeck und besitzt seit 28 Jahren eine Parzelle mit Teich im Kleingartenverein „Diana“. Die Gartenfreunde in Schönebeck haben ein eigenes Labor, in dem sie Boden- und Wasserproben analysieren.