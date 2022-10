Schönebeck will sich von Tabelle nicht täuschen lassen

Schönebeck - Nicht unbedingt schön, aber dafür erfolgreich. So könnte derzeit die Spielweise von Union Schönebeck in der Fußball-Landesliga, Staffel Nord, bezeichnet werden. Das wissen auch Trainer und Mannschaft. „Allerdings ist das noch lange kein Grund für Bedenken. Dafür gibt es Gründe, die wir intern kennen und einzuschätzen wissen“, betonte Schönebecks Trainer André Hoof vor Kurzem. Fußball ist ein Ergebnissport und manchmal kommt es auch nicht nur auf die spielerische Komponente an. Eine Partie - wie zum Beispiel das Spitzenspiel in Bismark oder die Partie gegen Wahrburg, welches nach Rückstand deutlich gewonnen wurde - mit „einer großen Willensleistung“ für sich zu entscheiden, ist schließlich auch eine Qualität. „Mentalität kann dir in dieser Liga Spiele gewinnen“, weiß Hoof nur zu gut. Ob seine Mannschaft das auch im Auswärtsspiel am Sonnabend ab 14 Uhr gegen Schlusslicht SV Irxleben zeigt, wird Hoof nicht live erleben, da er weiterhin im Urlaub weilt.