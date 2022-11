Schönebecker visieren eine Überraschung an

Nach zuletzt zwei Partien in der Fremde dürfen die Sachsen-Anhalt-Liga-Handballer der SG Lok Schönebeck wieder ein „Heimspiel“ bestreiten.

Weiterhin fehlt den Schönebecker Handballern um Michael Kreyenberg (am Ball) die Durchschlagskraft vor dem gegnerischen Tor. Gegen die Spergauer wollen die Elbestädter das ändern und eine Überraschung schaffen.

Glinde/Schönebeck - Heimisch fühlen sich die Schönebecker Handballer nämlich in der Elbe-Sporthalle in Glinde, wo am Sonnabend um 18.30 Uhr der Anpfiff zur Partie gegen die SG Spergau ertönt, nicht wirklich. Es ist eben einfach nicht das Gleiche. Da aber die Franz-Vollbring-Halle weiterhin nicht nutzbar ist, müssen die Sachsen-Anhalt-Liga-Handballer mit diesen Umständen, die natürlich auch das Training betreffen, leben. „Das darf aber alles nicht als Ausrede zählen“, macht Lok-Coach Stefan Kazmierowski klar.