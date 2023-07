Leni Gärtner vom Ruderclub Union 1861 Schönebeck wurde bei der Deutschen Nachwuchs-Meisterschaft in Brandenburg an der Havel zweimal Bundessiegerin.

Brandenburg/Schönebeck - Bereits zum dritten Mal fand vom 29. Juni bis 2. Juli der Ruder-Bundeswettbewerb der Jungen und Mädchen im Alter von 12 bis 14 Jahren in Brandenburg an der Havel statt. Die insgesamt 54. Ausgabe organisierten der Havel-Regatta-Verein und die Brandenburgische Ruderjugend gemeinsam als Saisonhighlight auf der Regattastrecke Beetzsee. Insgesamt gingen 442 Mannschaften mit 1039 Teilnehmer aus allen 16 Bundesländern an den Start, darunter mit Leni Gärtner auch eine Schönebeckerin.