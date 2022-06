Schönebeckerinnen zollen der hohen Belastung Tribut

Eine Pause war Anika Kracht (am Ball) von der SG Lok Schönebeck nicht vergönnt. Sowohl gegen den BSV 93 Magdeburg als auch 24 Stunden später in Oebisfelde stand die Elbestädterin auf der Platte.

Schönebeck - Die Belastung für die Spielerinnen der SG Lok Schönebeck war hoch. Zwei Spiele innerhalb von 24 Stunden haben sich ziemlich angehangen, so dass nach dem 32:32-Remis gegen den Tabellenzweiten der Sachsen-Anhalt-Liga, den BSV Magdeburg, die Konzentration und auch die Kraft am Sonntag gegen den SV Oebisfelde zusehends nachließ. Auswärts musste sich die SG Lok im Sachsen-Anhalt-Liga-Duell in Oebisfelde mit 25:26 (13:15) geschlagen geben.