Bördeland/VS. - Ein ereignisreiches Jahr 2023 geht zu Ende und ist für Bördelands Seniorenrat Anlass, über die geleistete Arbeit Rechenschaft abzulegen.

Im April 2023 bekundeten die Mitglieder aus 5 Ortsteilen ihre Bereitschaft, weiterhin erfolgreich gemeinsam zu arbeiten. Inzwischen haben aber auch noch Bürger aus dem Ortsteil Eickendorf und Welsleben ihre Zusage bekundet, in dem Gremium mitzuarbeiten.

Das vom Gemeinderat vor einigen Jahren bestätigte Gremium leistete eine umfangreiche Arbeit. Die Vorsitzende Rosemarie Ziem schätzte erst kürzlich die Aktivitäten der Mitglieder mit folgenden Worten ein: „Der zurückliegende Zeitraum war getragen von vielen Ereignissen, die ein sofortiges Handeln erforderlich machten.“ Erinnert sei unter anderem besonders an die Corona-Pandemie sowie an den Krieg, der in der Ukraine ausgebrochen war und zu einem sofortigen Handeln aufrief. Kurzfristig wurde dazu auch ein entsprechendes Flüchtlingsproblem gemeinsam mit der Verwaltung in Angriff genommen und auch abgearbeitet.

Mit Engagement unterstützen

Die Mitglieder organisierten Spendensammlungen wie zum Beispiel die Beschaffung von Möbeln und kümmerten sich um Wohnraum für die Flüchtlinge. Die meisten Mitglieder standen auch als Ansprechpartner den Flüchtlingen in den ersten Tagen und Wochen hilfreich zur Seite. Zu den weiteren Aufgaben zählten die Mitwirkung bei größeren Veranstaltungen und Treffen im Bördeland, das Verteilen von Formularen sowie eine ständige Zusammenarbeit bei der Betreuung der älteren Menschen.

All das war nur möglich, weil Vereine und Einrichtungen sowie freiwillig arbeitende Bürger mit viel Engagement dabei waren. Aber auch die Zielstellung, Verbesserung der Zusammenarbeit mit den Mitgliedern der Gemeinderäte sowie den Ortsbürgermeistern aller sieben Ortsteile hat sich verbessert.

Gemeinsam viel erreichen

Zur Verbesserung der gesellschaftlichen Mitbestimmung der Bürger wurde ein Kooperationsvertrag zwischen dem Seniorenrat Bördeland und dem Behindertenverband Sachsen-Anhalt von Rosemarie Ziem und Frank Schiwek abgeschlossen.

In seiner Funktion als Schulleiter an der Grundschule Großmühlingen nahm Frank Schiwek auch noch zusätzlich immer an den Beratungen des Seniorenverbandes teil, unterbreitete Vorschläge und leistete Unterstützung. So geht auch das im Juni neu erarbeitete Projekt „Barrierefreie Kommunen im ländlichen Raum“ auf ihn zurück. Bei diesem Projekt soll den älteren Mitmenschen das Dorfleben erleichtert werden. Einbezogen bei diesem Projekt sind auch die Ortschaftsräte, die entsprechende Vorschläge zu dieser Thematik brachten und ihre Zusage auch bei deren Umsetzung bekundeten.

Das war auch für Bördelands neuen Bürgermeister Marco Schmoldt (SPD) Anlass, an diesem Projekt mit seinen Ratsmitgliedern entscheidend mitzuwirken und eine führende Rolle dabei einzunehmen.

Der Bürgermeister, der auch bei der Rechenschaftslegung anwesend war, bekundete in seinem Diskussionsbeitrag: „Der Seniorenrat Bördeland ist ein Fürsprecher unserer älteren und hilfsbedürftigen Menschen und deshalb sollte man ihm die erforderliche Unterstützung zusichern.“ Eine Aufgabe die er im kommenden Jahr nach der Kommunalwahl neu in Angriff nehmen möchte, um sich mit den neugewählten Ratsmitgliedern hierbei einzubringen.