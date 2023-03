Schönebeck - Stefan Kazmierowski ist ein Realist. Klar hat er sich über den Erfolg in der Vorwoche genau so gefreut wie der gesamte Verein. Die kommende Partie weiß er aber ganz genau einzuschätzen. „Wenn wir realistisch sind, wird es sehr schwer, Punkte einzufahren“, sagt er vor dem anstehenden Handball-Sachsen-Anhalt-Liga-Duell seiner SG Lok Schönebeck gegen die SG Spergau am Sonnabend um 19 Uhr. „Wir wollen einfach das gute Gefühl, welches sich in den vergangenen zwei Wochen aufgebaut hat, behalten. Wenn etwas Zählbares herausspringt, wäre das natürlich Gold wert.“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.