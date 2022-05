„Steelbuddies“ lassen in Großmühlingen die Pfeile fliegen

Großmühlingen - Um abzuschalten, fahren die Menschen auf der gesamten Welt in den Urlaub. Einfach die Seele baumeln lassen und den Stress des Alltages vergessen. Doch manche Gedanken gehen einfach nicht aus dem Kopf. So ging es Steven Brehmer. Als er auf der Strandliege lag, drehte sich in seinen Gedanken alles um sein Hobby: Darts. Und prompt kam die Idee. Zurück in der Heimat gründete Brehmer mit einigen Freunden die „Dartsfreunde Mühlingen“. Aus Spaß wurden Pfeile auf die Scheibe geworfen. Doch es sollte mehr werden. Seit Anfang des Jahres ging der Traum in Erfüllung. Brehmer gründete eine Darts-Abteilung beim SV Viktoria Großmühlingen, die „Steelbuddies“.