Schönebeck/Calbe - Eine gelungene Wiedereröffnung erlebte die Franz-Vollbring-Halle am vergangenen Wochenende. Den ganzen Tag über strömten zahlreiche Menschen zur Wettkampfstätte. Das Spiel der zweiten Handball-Mannschaft der SG Lok Schönebeck (27:24 gegen den HV Wernigerode II) lockte bereits zahlreiche Zuschauer an. Voller wurde es dann, als das Traditionsspiel der Frauen begann. Den großen Höhepunkt gab es aber am Abend, als das Derby der Sachsen-Anhalt-Liga auf dem Programm stand. Beide Mannschaften wurden von einer großen Schar an Fans unterstützt, die eine großartige Kulisse in der Halle formten. „Das war Werbung für den Handball und ich denke, die Zuschauer haben ein gutes Spiel gesehen“, meinte Calbes Trainer Andreas Wiese im Nachgang. „Es war eine gelungene Veranstaltung und ich habe nach dem Spiel auch von vielen gehört, dass sie zufrieden mit der Leistung waren“, sagte Lok-Coach Stefan Kazmierowski nach der 24:26 (8:9)-Niederlage.

