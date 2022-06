Suche nach den Talenten in Schönebeck gestartet

Malte Bromann (l.) und Mateo Voigt (r.) nahmen das Angebot an und präsentierten den Trainern Herrmann Kulka (2.v.l.) und Holger Behrendt, der bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul Gold an den Ringen holte, ihr Können.

Schönebeck - Alles war aufgebaut. Stangen stellten einen kleinen Parkour da. Die Sprossenwand wurde präpariert. Bänke umgedreht, um drüber zu balancieren oder sich bäuchlings darüber zu ziehen, um diese dann elegant per Vorwärtsrolle zu verlassen. In der Turnhalle an der Moskauer Straße in Schönebeck soll nämlich etwas Neues entstehen. In Zusammenarbeit mit der Abteilung Turnen von Union Schönebeck soll eine Gruppe für Jungen entstehen. Die Trainer: Kunstturner Holger Behrendt, Olympiasieger an den Ringen 1988, und sein ehemaliger Trainer Herrmann Kulka. Zudem gibt es Unterstützung des Landes-Turnverbandes (LTV). Langfristig plant der LTV, eine DTB-Turntalentschule in Schönebeck zu eröffnen, die neben Halle als Stützpunkt Turnen gilt. Der große Ansturm blieb jedoch aus.