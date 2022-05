Top-Sportler und Zuschauer beim 16. Schönebecker Solecup gefragt

Die Corona-Pandemie hatte in den vergangenen zwei Jahren den Solecup fest im Griff. Wenn das Meeting am 10. Juni 2022 stattfindet, soll alles wieder normal sein.

Schönebeck - Im vergangenen Jahr musste der beliebte Zuschauer-Cup ausfallen. Die Auflagen im Zuge der Corona-Pandemie waren zu groß, um Zuschauer zuzulassen. Am 10. Juni, beim 16. Schönebecker Solecup, sind nun wieder alle Besucher dabei und gefragt. Als Partner konnte das Ameos Klinikum Schönebeck gewonnen werden. „Es ist uns eine Ehre, den Zuschauercup zu unterstützen und als Gesundheitsunternehmen den Breitensport in der Region zu fördern“, so Krankenhausdirektor Christopher Arndt.