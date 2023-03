Christiane Wilke (am Ball) steuerte vier Tore zum Erfolg der TSG Calbe gegen den HSV Magdeburg II bei. Gegen müde Gegner hatten die Saalestädterinnen kaum Mühe, zum Torerfolg zu kommen.

Calbe - Gleich drei verschiedene Schützinnen traten bei einem Siebenmeter für den HSV Magdeburg II an die Linie. Doch keine fand ein Mittel, Josephin Hecker im Tor der TSG Calbe zu überwinden. Vier Siebenmeter konnte die Torfrau des Handball-Sachsen-Anhalt-Ligisten halten und hatte somit gewissen Anteil am Erfolg gegen die Landeshauptstädterinnen. Ebenfalls in guter Verfassung zeigten sich Stevie Mittwollen und Daisy Richter, die mit einer 100-prozentigen Trefferquote glänzen konnte. „Allgemein war das eine geschlossene Mannschaftsleistung mit Toren von allen Positionen“, lobte TSG-Trainerin Stefanie Beyer nach dem 36:23 (18:11)-Heimsieg ihrer Sieben gegen den HSV Magdeburg II.