Calbe - Den unbedingten Siegeswillen zeigte Lars Eckert acht Minuten vor dem Ende. Nach einer Hereingabe von links scheiterte er im ersten Versuch noch an einem Abwehrbein. Im Sitzen ließ der Calbenser Abwehrmann allerdings nicht locker und stocherte das Leder über die Linie. Der anschließende Jubel bewies, wie wichtig der 4:3 (2:2)-Sieg der TSG Calbe im Kellerduell gegen die SG Trebitz war. Auf dem Platz bildete sich eine große Jubeltraube rund um Eckert, an der Seitenlinie lagen sich Coach Marcel Würlich und Co-Trainer Keven Harms sowie die Ersatzspieler in den Armen.

