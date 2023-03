Calbe - Im Training haben sich die Calbenser Sachsen-Anhalt-Liga-Handballer ein klares Ziel gesteckt: Die Medaillenränge sollen es am Ende der Saison sein. Einen wichtigen Schritt, dieses Vorhaben zu erreichen, kann die Sieben um Coach Andreas Wiese am Sonnabend um 17 Uhr machen. Die Saalestädter haben den ärgsten Verfolger, die SG Spergau, zu Gast. „Wenn wir Zählbares einfahren, haben wir einen Medaillenplatz so gut wie sicher, da auch der direkte Vergleich an uns geht und wir dann sechs Zähler Vorsprung hätten“, zeigt sich Wiese siegessicher.

