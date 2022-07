TSG Calbe II zurück in der Verbandsliga

Handball TSG Calbe II kehrt in die Verbandsliga zurück. Nachdem es zunächst nicht geklappzt hatte, hat sich das Blatt nochmals gewendet.

Max Ammerpohl (links) und die TSG Calbe II erkämpften sich in der Bezirksliga West den zweiten Tabellenplatz hinter dem SV Langenweddingen. Ein Punkt fehlte zur Meisterschaft. In die Verbandsliga steigen nun aber beide Teams auf.

Calbe - „Ich habe so etwas in all meinen Jahren im Verein noch nicht erlebt und bin maßlos enttäuscht. Ich habe immer geglaubt, eine Zusage und Ehrlichkeit zählen etwas, aber da bin ich wohl auf dem Holzweg oder von gestern.“ Diese Aussage stammt von Gunnar Lehmann, Handball-Abteilungsleiter bei der TSG Calbe, und ist ziemlich genau vier Jahre alt.