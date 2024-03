Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Calbe. - Gleich drei Nachwuchs-Akteure, die sonst in der Reservemannschaft oder der A-Jugend ihr Können unter Beweis stellen, nahmen am vergangenen Sonnabend auf der Bank des Handball-Sachsen-Anhalt-Ligisten TSG Calbe Platz. Vincent Daniel Wuwer, Julian Ritscher und Emiel Otto Herzig zahlten das Vertrauen eindrucksvoll zurück. „Julian Ritscher machte seine Sache gut, Emiel Herzig krönte seine Eins-gegen-Eins-Leistungen mit einem Tor und Vincent Wuwer ging in seiner Rolle gut auf und präsentierte sogar Doppel-Kempa“, freute sich Calbes Trainer Andreas Wiese. „Wir wollen den Jungs zeigen, dass sie, wenn sie sich anstrengen, immer eine Chance haben.“ Weil aber nicht nur die Abteilung „Jugend forscht“ glänzte, sondern auch die „erfahrenen Hasen“, fuhren die Saalestädter einen zu keinem Zeitpunkt gefährdeten 36:21 (19:11)-Heimsieg gegen die HG 85 Köthen II ein.