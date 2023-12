Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Calbe. - Im zweiten Durchgang hatte sich Andreas Wiese eine ganz spezielle Taktik ausgedacht. Der BSV 93 Magdeburg wechselte stets kräftig durch und brachte so immer wieder jüngere Spieler. Also wies der Calbenser Coach seine Mannschaft an, die erfahrenen Spieler zu decken, so dass die „jungen Wilden“ Lösungen finden mussten gegen die Abwehr der Saalestädter. Dabei half auch eine Manndeckung gegen Till Wagner. Den Landeshauptstädtern gingen in dieser Phase der Partie dadurch die Optionen aus. Das nutzte Calbe und fuhr schlussendlich einen 25:23 (13:13)-Heimsieg im letzten Spiel des Jahres ein.