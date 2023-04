Sich nahtlos in das Spiel eingefügt hat sich Calbes Malte Gottschalk (am Ball), der eigentlich bei der zweiten Mannschaft aktiv ist. Einen Treffer konnte er zudem zum Sieg gegen die Haldensleber beisteuern.

Calbe - Die Schiedsrichter zeigten an, dass der HSV Haldensleben noch ein Pass hat, bevor das Zeitspiel gepfiffen wird. Also stellten sich die Calbenser Sachsen-Anhalt-Liga-Handballer zu einer Mauer auf. „Springt nicht zu früh“, rief ihnen ihr Trainer Andreas Wiese zu. Sie taten es aber, der HSV traf, verkürzte auf 8:10 und ließ einen kopfschüttelnden Coach zurück. Diese Kleinigkeiten zeigten, dass Calbe sich das Leben selbst schwer machte im Duell mit den Haldenslebern. Am Ende konnte Wiese aber auch wieder lächeln, denn seine TSG setzte sich mit 29:28 (18:13) durch. „An anderen Tagen hätten wir das Spiel noch verloren. Aber wir haben gut gekämpft.“