TSG Calbe steht „kein leichter Gang“ bevor

Kevin Reiske (am Ball) und die TSG Calbe sind auswärts gefordert. Wie bereits gegen den Landsberger HV werden die Saalestädter beim HC Burgenland II auf reichlich Widerstand treffen.

Calbe - Die Gegend rund um Halle ist Andreas Wiese, dem Coach des Sachsen-Anhalt-Ligisten TSG Calbe, bestens bekannt. In seiner Jugendzeit war der Handball-Lehrer selbst aktiv am Ball und zog seine Kreise „als Weltenbummler“ dort. „Ich war bei verschiedenen Vereinen und habe die Teams dort alle kennengelernt“, sagt er. Später zog es ihn nach Glinde und dann zur TSG Calbe. Daher ist der HC Burgenland II, der Gegner am Sonntag um 16 Uhr, nicht gänzlich unbekannt. „Die Mannschaften dort spielen mit viel Einsatz. Es wird harter Handball gespielt“, weiß Wiese.