Felix Günther (links) und seine Mitspieler der TSG Calbe zeigten Einsatz und auch Wille. Doch gegen den Spitzenreiter blieben die Saalestädter am Ende chancenlos.

Calbe - Benjamin Richter hat in der Kabine alles gegeben und die Mannschaft ordentlich auf die Landesliga-Partie gegen den Tabellenführer FSV Grün-Weiß Ilsenburg eingestellt. Nach nur drei Minuten konnten er und Detlef Sobczak, die als Duo Marcel Würlich an der Seitenlinie der TSG Calbe vertraten, ihren Plan über den Haufen werden, denn die Gäste lagen bereits in Führung. Weitere sechs Treffer folgten und Calbe musste sich deutlich geschlagen geben.