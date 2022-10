Umkämpftes Derby in Calbe findet keinen Sieger

Calbe - Im Fußball ist oft die Rede vom „besten Fritz-Walter-Wetter“. Gemeint ist regnerisches Wetter – so mochte es der Weltmeister von 1954 am liebsten. Bei schwerem, nassem Boden konnte die Kaiserslautern-Legende seine überlegene Technik ausspielen. In Calbe sah das jedoch etwas anders aus. Anstatt fußballerische Kabinettstücke konnten die 125 Zuschauer zumeist zahlreiche Zweikämpfe bestaunen. Am Ende trennten sich die TSG Calbe und der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens 1:1 (0:0).