Osterburg/Schönebeck - Die Spannung konnte man förmlich greifen. Zwei Minuten vor dem regulären Ende der Fußball-Landesliga-Partie zwischen dem Osterburger FC und Union Schönebeck sah André Hoof sich und seine Spieler als Sieger. Doch dann nahm die Achterbahn erst so richtig Fahrt auf. Es folgte der Ausgleich, aber und mit dem letzten Angriff der Partie netzte Routinier Denny Piele zum 3:2-Siegtreffer für die Schönebecker ein, die somit weiter ungeschlagen von der Tabellenspitze grüßen. „Die Schlussphase hat mich um zehn Jahre altern lassen. Ich dachte mir zwischendurch, wenn wir schon nicht gewinnen können, dann wenigstens nicht verlieren. Wie es dann aber geendet ist, habe ich so auch noch nicht erlebt“, hielt Schönebecks Coach nach der Partie fest.

Denn in den ersten 45 Minuten deutete noch nichts auf das Spektakel in Osterburg hin. Zwar hatte Schönebeck die Chance zur Führung, doch ließ diese liegen. „Wir haben einfach schlecht gespielt, in allen Mannschaftsbereichen“, fand Hoof deutliche Worte.

Taktische Umstellungen

Durchgang zwei waren die Gastgeber weiter agiler und gingen durch Jacob Gernecke mit 1:0 in Führung. „Das Gegentor hat etwas freigesetzt“, sagte Hoof, denn seine Mannschaft lief an. Nachdem der Union-Coach in die taktische Trickkiste griff und das System umstellte, klappte es auch mit Toren. Benny König rückte auf die linke Verteidigerposition. Nach einem Lauf packte sich der Schönebecker ein Herz und zirkelte das Leder sehenswert aus 18 Metern ins lange Eck (85.). Wenig später hatte Hoof wieder ein goldenes Händchen bewiesen. Dem eingewechselten Bennet Meinecke sprang das Leder im Strafraum vor die Füße und er brauchte nur noch einzuschieben (88.). „Da dachten alle: ,Geil, das Ding ist durch’“. Falsch gedacht – im direkten Gegenzug überwand Lucas Michaelis seinen eigenen Keeper bei einer Klärungsaktion unglücklich und nun dachten alle an eine Punkteteilung. Doch das Ende der Fahnenstange war immer noch nicht erreicht. Denny Klepel passte auf Piele, der aus elf Metern „halb per Hacke und halb per Innenrist“ verwandelte.

Nachdem der grün-rote Jubel abgeklungen war, fand Hoof aber dennoch das berühmte Haar in der Suppe. „Wir haben nach dem 2:1 noch zwei gute Kontersituationen, die wir schlecht ausspielen. Da müssen wir die Entscheidung machen.“