Union Schönebeck erwischt komplett gebrauchten Tag

Magdeburg/Schönebeck - Für das Spieljahr 2018/2019 tauschte Ruben Schäfer das Trikot des 1. FC Magdeburg gegen das von Union Schönebeck ein. Er spielte in der C-, in der B- und in der A-Jugend der Schönebecker. Richtig durchgestartet für die dann inzwischen agierende Spielgemeinschaft von Union Schönebeck und dem SV Aufbau Empor-Ost ist der heute 18-Jährige in der Saison 21/22. Nun folgte der nächste Schritt für den Mittelfeldmann. Mirko Stieler, Coach des Landesligisten aus Schönebeck, verschaffte dem Nachwuchsmann im Duell mit dem VfB Ottersleben die ersten Einsatzminuten. Schäfer wurde in der 66. Minute eingewechselt und konnte auch kleine Nadelstiche setzen. Ein Torjubel und auch der Sieg bleiben jedoch aus. Union musste sich mit 1:4 beugen.