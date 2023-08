Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eilsleben/Schönebeck - Die ersten Schweißperlen standen André Hoof bereits nach fünf Minuten auf der Stirn. Das lag zum einen am Wetter. Bei hochsommerlichen Temperaturen absolvierten die Fußball-Landesliga-Teams Eilslebener SV und Union Schönebeck das erste Ligaspiel. Zum anderen waren es aber auch die schwachen Anfangsminute seiner Elf aus der Elbestadt. Erst verhinderte Leon-Pascal Jaffke das Gegentor, nur wenig später scheiterten die Platzherren am eigenen Unvermögen. „Da hatten wir wirklich Glück. Wir waren sehr nervös. Wer weiß, wie die Partie ausgegangen wäre, wenn wir in Rückstand geraten wären.“ Doch soweit kam es nicht, denn die Schönebecker legten die größere Effektivität an den Tag und setzte sich mit 4:0 (2:0) durch.